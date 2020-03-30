Yasak Elma yeni bölüm var mı? Yasak Elma 75. bölüm ne zaman? FOX ekranlarında yayımlanan Yasak Elma dizisi 74. bölüm ile geçtiğimiz hafta izleyen karşısındaydı. Peki, Yasak Elma 75. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Argun Holding'e CEO olan Kerim ile Yıldız arasında bir aşk mı doğacak? Yıldız'ı tekrar kazanmak isteyen Halit, istediğini elde edebilecek mi? Yasak Elma 75. yeni bölüm 30 Mart akşamı yayımlanmayacak.

Yasak Elma yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Koronavirüs önlemleri kapsamında dizi setlerine de ara verildi, bunlardan biri de ekranlarda rekorlar kıran Yasak Elma dizi oldu. Yasak Elma neden yok? Son bölümde; Şahika, Ender hakkındaki planını devreye soksa da başarılı olamaz. Ender'e geçen hamle sırası, Şahika'nın hisse kaybetmesine neden olacaktır. Yasak Elma yeni bölüm hakkında ayrıntılı bilgiyi derledik.

Yasak Elma son bölüm izle...

YASAK ELMA NEDEN YOK?

Coronavirüs salgını nedeniyle dünya alrma geçti ve sıkı tedbirler almaya koyuldu. Binlerce vaka ve can kaybına sebebiyet veren covid-19 önlemleri kapsamında Türkiye'de de olağanüstü çalışmalar sürüyor. Özellikle iş yerleri ve çalışanların etkilendiği bu süreçte dizi setleri de, başlatılan 'Evde kal' çağrısına kulak vererek çalışmaya ara verdi. Yasak Elma dizisi de sete ara veren ekiplerden biri olarak bu hafta yeni bölüm ile ekranda olmayacak. Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı hususunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

65. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Kerim'in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını da duyunca Kerim'den uzak kalmak için çabalar. Ender Şahika'nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Fakat Şahika, ağabeyini kaybetmemek için Ender'e şirketten hisse vermeyi teklif eder. Halit'in zengin günlerine geri döneceğinden haberdar olan Ender, bunu göz önünde bulundurarak politik bir karar verir. Diğer yandan Şahika'nın CEO'ya, Kerim'in de Yıldız'a olan ilgisini farkederek, Şahika'yı çileden çıkarmak için yemek düzenler. Şahika, Kerim'in tüm ilgisinin Yıldız'da olduğunu anlar. Yemek dönüşü Kerim, Yıldız'ı eve bırakır, ancak eski günlerine dönmek için Yıldız'da kalmaya başlayan Halit ise pencerede eski karısının yolunu gözlerken duruma şahit olur.

Ender, ortamdaki karışıklıktan faydalanmak için fırsat kollar. Halit, Yıldız'ı ikna etmek için kolları sıvamıştır ve ona bir sürprizi vardır. Tüm varlığına yeniden kavuşmuş ve Yıldız ile çocuklarıyla mutlu bir yuvanın hayalini kuran Halit, sonunda Yıldız'a şaşırtıcı bir hediye ile gerçekleri açıklar. Şahika, acı şekilde olanlara şahit olur. Yıldız, Halit' dönecek mi? Her şey bir tarafa, Kerim'in gerçek yüzü sonunda ortaya çıkar.