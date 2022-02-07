Yasak Elma yeni bölüm ne zaman? Yasak Elma 129. bölüm bugün var mı? Yasak Elma 129. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Yasak Elma bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Yasak Elma dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Yasak Elma yeni bölüm ne zaman, Yasak Elma bölüm bugün mü, Yasak Elma yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kumru ve Çağatay evlilik hazırlıklarını herkesin gözüne sokmaya çalışırlarken, Ender Doğan'ı etkilemek için bir plan yapar. Yıldız ise Doğan'la birlikte son gülen olmak ve intikamını almak için harekete geçecektir…

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OALCAK?

Yıldız ve Doğan'ın ani evliliği tüm şimşekleri üstlerine çekmelerine neden olur.

Ender uğradığı bu ihaneti affetmeyecektir.

Doğan'ın evinde Kumru ve Yıldız savaşı başlamışken, Ender de kendine yeni bir yandaş arayışındadı

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