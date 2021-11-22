Yasak Elma yeni bölüm ne zaman? Yasak Elma 121. bölüm bugün var mı? Yasak Elma 121. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender, Doğan'la ayrılığı sonrası Arzu'yu göndermeye yemin etmiştir. Çağatay, Yıldız'ın gönlünü alıp kendini affettirmeye çalışırken, Yıldız yeni hayatına adapte olmakla uğraşıyordur. Boşanma davasının seyrini gelen sürpriz bir tanık değiştirecektir…

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız, Kumru'nun şahitliğiyle boşanmayı kabul etmez. Kumru ise Çağatay ve Yıldız'ın bir an önce ayrılmasını istiyordur.

Doğan ve Yıldız'ın yakınlaşması herkesin dikkatini çekerken, Kumru bambaşka bir plan yaparak bütün dengeleri değiştirecektir…

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