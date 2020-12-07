Yasak Elma yeni bölüm izle! Yasak Elma oyuncuları kimler? Yasak Elma hangi gün?

Dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi Yasak Elma yeni bölüm izle! Yasak Elma oyuncuları kimler? Yasak Elma hangi gün?

Yapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı, müzikleri Cem Tuncer, Ercüment Orkut ve Efecan Tuncer tarafından yapılan Yasak Elma yeni bölüm izle! Yasak Elma oyuncuları kimler? Yasak Elma hangi gün?

YASAK ELMA HANGİ GÜN SAAT KAÇTA?

Yasak Elma her Pazartesi günü saat 20.00'daFox TV ekranlarında izleyici ile buluşacaktır. Yeni oyuncu kadrosu ile merak edilen dizi detayları haberimizde.

YASAK ELMA OYUNCULARI!

Şevval Sam

Eda Ece

Nesrin Cavadzade

Şafak Pekdemir

Can Nergis

Berk Oktay

Erdal Özyağcılar

Gülenay Kalkan

Barış Aytaç

Serkan Rutkay Ayıköz