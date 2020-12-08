Yasak Elma'ya damga vuran sahne! Yıldız ve Çağatay aşk yaşamaya başladı

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma, dün akşam 88. son bölümüyle ekrana geldi. Dizinin son sahnesinde ise Yıldız ve Çağatay öpüşünce aşkları başlamış oldu.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisinin 88. son bölümünde Çağatay ve Yıldız sevgili oldu. Şahika ise holdingin yeni patronu Hasan Ali Kuyucu'ya yakın olmaya çalışırken büyük bir şok yaşadı.

ŞAHİKA'YA BÜYÜK ŞOK

Diziye yeni katılan usta oyuncu Erdal Özyağcılar'ın canlandırdığı Hasan Ali Kuyucu "Mert'e yaptığınız komployu öğrendim. Artık yönetim kurulunda değilsiniz" sözleriyle Şahika'yı şirketten kovdu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender, Yıldız ve Şahika istemedikleri halde yolları yeniden kesişti. Yıldız ise Çağatay'dan istediği ilgiyi göremediği için hayal kırıklığına uğradı. Şahika ise Mert'i kendi yanına çekemeyeceğini anlayınca onu şirketten göndermek için bir plan yaptı. Ancak Şahika'nın yaptığı plan anlayınca kendi kazdığı kuyuya kendisi düşmüş oldu.