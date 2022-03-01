Yasak Elma son bölüm neler oldu? Yasak Elma full HD bölüm izle! Yasak Elma 133. bölüm full HD izleme linki! Yasak Elma tek parça izle!
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Yıldız, Kumru'yla ne yaşamış olursa olsun, vicdanını dinler ve Kumru'ya gördüklerini kimseye söylememeye söz verir. Yıldız evde Doğan'a olanları belli etmemeye çalışırken Ender, Doğan ve Yıldız'ın arasını bozmak için elinden geleni yapacaktır. Ender'in son hamlesi beklenmedik bir şekilde Kumru'nun hayatının dönüm noktası olacaktır.
YASAK ELMA 133. BÖLÜM FULL HD İZLEME LİNKİ!
Yıldız Yılmaz Kuyucu : Eda Ece
Ender Çelebi : Şevval Sam
Çağatay Kuyucu : Berk Oktay
Kumru : Biran Damla Yılmaz
Doğan : Murat Aygen
Feyza : Ece Dizdar
Asuman : Melisa Doğu
Caner Çelebi : Barış Aytaç
Emir : Serkan Rutkay Ayıköz
Ömer : Emir Dinler
Arzu : Nihan Aypolat
Aysel : Vildan Vatansever
Sedai : Bahtiyar Memili
Çetin : Erdal Bilingen
Hasan Ali Kuyucu : Erdal Özyağcılar
Şahika Ekinci : Nesrin Cavadzade
Kaya Ekinci : Barış Kılıç
Zehra Argun Kara : Şafak Pekdemir
Cansu : Nilperi Şahinkaya
Feride Taşkın : Gülenay Kalkan Ünlüoğlu
YASAK ELMA FULL HD BÖLÜM İZLE! (LİNK)