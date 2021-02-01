Yasak Elma Şahika öldü mü, neden öldü? Nesrin Cavadzade neden diziden ayrıldı? Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan neden ayrıldı?

Pazartesi günü FOX ekranlarında izleyicileriyle buluşan Yasak Elma dizisi, her bölümde ayrı bir heyecan sunuyor. bugünkü bölümde Şahika Ekinci karakteri izleyenleri merak ettirdi! Peki, Yasak Elma Şahika öldü mü, neden öldü? Nesrin Cavadzade neden diziden ayrıldı? Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan neden ayrıldı? Şahika Ekinci öldü mü?

Baş rollerinde Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade'nin yer aldığı Yasak Elma dizisi bugün yine heyecanlı bir bölümle ekranlara geldi. Yasak Elma 96. bölümü izleyenler dizinin sonunda şok oldu! Hasan Ali (Erdal Özyağcılar) karakterinin ikram ettiği zehirli şarap sonrasında yere yığılan Şahika Ekinci, izleyenleri ikiye böldü. Peki, Yasak Elma Şahika öldü mü, neden öldü? Nesrin Cavadzade neden diziden ayrıldı? Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan neden ayrıldı?

YASAK ELMA ŞAHİKA ÖLDÜ MÜ?

Yasak Elma dizisindeki Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade'nin, Netflix internet dizisi olan Bir Başkadır'da televizyon dizileriyle ilgili söylediği replikler sonrası dizinin yönetmeni ile arasının bozulduğu dedikoduları ortaya atılmıştı. Fakat, daha sonra bu konu hakkında doğru bir bilgi ortaya atılmadı. Bunun üzerine izleyiciler Nesrin Cavadzade'nin bu konu yüzünden mi diziden ayrıldığını merak etmeye başladı.

Yasak Elma Şahika karakteri bu bölümde Hasan Ali (Erdal Özyağcılar) karakterinin ikram ettiği zehirli şarap sonrasında yere yığıldı. Karakterin ölüp ölmediği konusunda bir bilgi henüz ulaşmadı.