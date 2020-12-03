Yasak Elma Şahika diziden ayrılıyor mu? Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Nesrin Cavadzade neden Yasak Elma'dan ayrılıyor?

Yasak Elma yeni sezona ayrılıklar ile başladı. Reytinglerde üst sıralarda yer alan dizide sürpriz ayrılık yaşandı. Yasak Elma Şahika diziden ayrılıyor mu? Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Nesrin Cavadzade neden Yasak Elma'dan ayrılıyor? Yasak Elma yeni bölüm fragman izle!

Yasak Elma dizisi her Pazartesi FOX ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Peki, Yasak Elma Şahika diziden ayrılıyor mu? Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Nesrin Cavadzade neden Yasak Elma'dan ayrılıyor?

YASAK ELMA ŞAHİKA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Yeni sezona iddialı başlayan Yasak Elma dizisinden ayrılıklar yaşanmaya başlandı. İlk olarak Talat Bulut, Barış Kılıç, Buse Buçe Kahraman, Gökhan Alkan diziden ayrıldı. Çıkan haberlere göre başrol oyuncularından Nesrin Cavadzade 90. bölümde diziden ayrılacak.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ!

Yıldız, Çağatay'ın gözünde kendini aklamaya çalışırken, bir yandan da Hasan Ali'yle oğlunun arasını düzeltmeye çabalar. Feride, Yıldız'ı ilk gördüğü andan itibaren sevmemiştir ve oğlunu bu konuda doldurur. Çağatay'ın ciddi bir ilişki istememesi Yıldız'ın geri adım atmasına sebep olur.

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLE!