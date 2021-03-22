Yasak Elma Ömer kim? Yasak Elma Ömer gerçek adı ne? Emre Dinler kimdir, kaç yaşında?

FOX ekranlarında her Pazartesi yayınlanan Yasak Elma 102. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma yeni bölüm izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu?

YASAK ELMA ÖMER KİM?

Pazartesi günleri yayınlanan Yasak Elma dizisinde Ömer karakteri dikkat çekmekte. Ömer karakterini başarılı oyuncu Emre Dinler canlandırmakta.

EMRE DİNLER KİM?

Söz dizisinde Tahir karakteri ile ilk defa dizi setlerine inen yakışıklı manken Emre Dinler'i sizler için yakından tanıtacağız. Söz dizisinde Üsteğmen Yavuz Karasu'nun özel hareket timine yeni katılan ve Söz dizisinde Tahir karakterine hayat veren Emre Dinler Ajans Ronesans'ın oyuncusudur.190 cm boyunda olan Emre Dinler'in vücut ölçüleri 100-86-98'dır ve tam bir mankendir. 45 numara ayakkabı giyen Emre Dineler Siyah saçlı Yeşil Gözlü ve buğday tenlidir. Emre Dinler 2013 yılında yapılan Miss&Mr Model of Turkey 2013'ün 3.sü olarak mankenlik hayatına başlamıştır.Tahir karakteri ile Söz gibi Türkiye'nin en büyük prodüksiyonlarından birine dahil olan Emre Dinler için dizi sektörüne çok büyük bir başlangıç yaptı denebilir. Yani daha önce hiç bir kamera ve çekim deneyimi yaşamayan Emre Dinler'in Söz dizisinde time girmesi büyük başarı denebilir. Emre Dinler'e Söz dizisi yapımcısı Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'dan büyük destek geldi.