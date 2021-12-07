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Yasak Elma'nın yıldızı koronavirüse yakalandı

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Yasak Elma'nın yıldızı koronavirüse yakalandı

Eda Ece ve Şevval Sam ile başrollerini paylaştığı Yasak Elma dizisinin Kumru'su Biran Damla Yılmaz koronavirüse yakalandı. İşte genç oyuncunun sağlık durumu...

Fatih Aksoy'un patronu olduğu Medyapım'ın imza attığı fenomen dizi Yasak Elma, 5. sezonunda da büyük ilgi görüyor.

Her pazartesi seyirciyi ekran başına toplayan dizinin setinde geçen günlerde korona şoku yaşandığı ortaya çıktı.

Dizinin Kumru'su Biran Damla Yılmaz'ın ateşi yükseldi ve kendisini kötü hisseden oyuncunun yapılan korona test sonucu pozitif çıktı.

Bunun üzerine sette panik havası esti. Tüm ekibe test yapıldı. Başka kimse pozitif çıkmayınca da sette rahat bir nefes alındı.

Biran Damla Yılmaz'ın neredeyse tüm sahneleri çekildiği için de karantina süreci çekimlere yansımadı. Güzel oyuncunun sağlığına kavuştuğu öğrenildi.

Yılmaz sosyal medya hesabı Instagram'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Kaynak: TV100

Yasak Elma'nın yıldızı koronavirüse yakalandı

Yasak Elma'nın yıldızı koronavirüse yakalandı

Yasak Elma'nın yıldızı koronavirüse yakalandı

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