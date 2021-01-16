Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Ettiği küfür başına dert oldu

Nesrin Cavadzade'nin rol aldığı dijital dizi "Bir Başkadır"da oynadığı sahne Yasak Elma'nın yapımcısı Fatih Aksoy'u sinirlendirdi. Aksoy, Cavadzade'nin dizide televizyona ve total seyirciye iş yaptığı için mutsuz olduğunu söyleyip küfür etmesine kızdı.

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece ve Nesrin Cavadzade'nin rol aldığı Yasak Elma dizisi entrika dozunu artırarak izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yasak Elma'nın başrol oyuncularından biri hakkında kafaları karıştıran iddialar ortaya atıldı.

TV100'ün haberine göre; Nesrin Cavadzade'nin rol aldığı Netlix'te yayınlanan 'Bir Başkadır' dizisindeki bir sahne Yasak Elma'nın yapımcısı Fatih Aksoy'u rahatsız etti. Cavadzade'nin, rol gereği televizyona ve total seyirciye iş yaptığı için mutsuz olduğunu söyleyip küfür etmesinden rahatsız oldu.

KRİZE ROL ARKADAŞLARI EL ATTI

Fatih Aksoy'ın tepki göstermesiyle birlikte Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade diziden ayrılacağı kulislerde konuşulmaya başlandı. Cavadzade'nin Bir Başkadır dizinde rol almak için izin almadığı ve yasal hakların doğduğu da öne sürüldü. Ancak araya Nesrin Cavadzade'nin Yasak Elma'daki yakın dostları Eda Ece ve Şevval Sam girdi. Senaryonun gidişatı da göz önüne alınarak ayrılık kararı şimdilik ertelendi.