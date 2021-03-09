Yasak Elma'nın Mahmut'u Mert Altınışık diziye veda edecek
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Yasak Elma'nın Mahmut'u Mert Altınışık diziye veda edecek

09.03.2021 23:12 | Son Güncelleme: 10.03.2021 00:51

Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma, iki gelişmeyle birden hayranlarının karşısına çıktı. Sol Yanım'ın genç oyuncusu Emre Dinler'in kadroya katılacağı, Mert Altınışık'ın ise diziye ölerek veda edeceği öğrenildi.

Fox TV'nin her hafta başka bir entrikayla izleyenlerine heyecan yüklü anlar yaşattığı dizisi Yasak Elma, bir veda bir de transfer haberiyle gündeme geldi.

DİZİYE ÖLEREK VEDA EDECEK

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Nesrin Cavadzade, Erdal Özyağcılar ve Berk Oktay'ın yer aldığı yapımda, Mert Altınışık diziye veda edecek. Senaryo gereği diziden ölerek ayrılacak olan Altınışık, dizide Mahmut karakterine hayat veriyordu.

Yasak Elma'nın Mahmut'u Mert Altınışık diziye veda edecek
Mert Altınışık

BELALI BİR İSİM GELİYOR

Ayrılık haberinin ardından dizide sevindiren bir gelişme de yaşandı. Kadrosuna yeni isimleri dahil eden Yasak Elma, Sol Yanım'ın genç oyuncusu Emre Dinler'i kadrosuna kattı. Dinler, yeni dizisinde Hasan Ali Kuyucu'nun Adana'dan yakın bir arkadaşının belalı oğlu Ömer karakteri ile ekranlara dönecek.

Yasak Elma'nın Mahmut'u Mert Altınışık diziye veda edecek
Emre Dinler
Yasak Elma'nın Mahmut'u Mert Altınışık diziye veda edecek
Haber Yorumları (7)
RÜKNETTİN DEDE: Günaydın Kızlar
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
KIZLAR TEYZELER: Günaydın Rüknettin bey. gelsene gelsene huzurevinin yemekhanesinde kahve içmeye.
1 Yayından Kaldır
SADO: aman ne güzel ve de ne değerli bir habermiş. o kadar üzüldüm ki artık kahvede okey oynayamam. Yas tutacam
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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