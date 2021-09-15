Yasak Elma'nın Canan'ı Yasmin Erbil kimdir? - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yasak Elma'nın Canan'ı Yasmin Erbil kimdir?

Hürriyet - Haberler | Magazin
Yasak Elma'nın Canan'ı Yasmin Erbil kimdir?

Yasmin Erbil, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in ikinci evliliğini yaptığı ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'dan 2 Aralık 1995 tarihinde, İstanbul'da dünyaya gelen küçük kızıdır.

Yasmin Erbil, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in ikinci evliliğini yaptığı ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'dan 2 Aralık 1995 tarihinde, İstanbul'da dünyaya gelen küçük kızıdır. 1989 yılında dünya evine giren Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar çifti, kızları Yasmin dünyaya geldikten bir yıl sonra yani 1996 yılında yollarını ayırma kararı aldılar.

Yasmin Erbil, Saint Benoit Fransız Kız Lisesi'nde eğitim görmüştür. Yasmin Erbil'in, Mehmet Ali Erbil'in ilk evliliğinden olan Sezin Erbil adında kendinden 13 yaş büyük ablası ve yine Mehmet Ali Erbil'in Tuba Coşkun ile yaptığı son evliliğinden dünyaya gelen Ali Sadi adında kendinden 11 yaş küçük erkek kardeşi vardır.

Yasmin Erbil, anne ve babasının izinden ilerleyerek Reklam yüzü ve oyunculuk kariyeri doğrultusunda ilerlemektedir.

Hürriyet - Magazin Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Ertuğrul Gazi Meral Akşener İbrahim Altay Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Göksel Düm Tek Tek Yeşim Salkım Yıldız Tilbe
Spor
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ersin Tatar Rıza Çalımbay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yasak Elma'nın Canan'ı Yasmin Erbil kimdir? - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 15:22:38. #1.12#