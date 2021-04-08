Yasak Elma'nın 106. yeni bölüm fragmanında büyük sürpriz! Barış Kılıç diziye dönüyor
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Yasak Elma'nın 106. yeni bölüm fragmanında büyük sürpriz! Barış Kılıç diziye dönüyor

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Pazartesi akşamlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Yasak Elma'nın 106. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Ender, Hasan Ali'yi Şahika'dan ayırıp kendisi evlenme planları yapmaya başlıyor. Şirketin başına geçmeyi düşünen Ender, karşısında eski eşi Kaya'yı görünce büyük bir şok yaşıyor. Geçtiğimiz sezon diziye veda eden Barış Kılıç ise Kaya Ekinci rolüyle yeni bölümde Yasak Elma'ya yeniden katılıyor.

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Erdal Özyağcılar, Gülenay Kalkan, Nesrin Cavadzade'nin paylaştığı Yasak Elma dizisi 106. son bölümüyle 12 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Dizinin yeni plan fragmanına ise Kaya'nın geri dönüşü damga vuracak.

ENDER, KAYA'YI GÖRÜNCE ŞAŞKINA DÖNÜYOR

Yasak Elma'da 'Kaya Ekinci' karakterine hayat veren Barış Kılıç, geçtiğimiz sezon ortasında veda etmişti. Yasak Elma'nın yeni bölümünde Kaya yeniden ortaya çıkıyor. Kaya'nın geri döndüğünü gören Ender ise büyük bir şok yaşıyor.

Yasak Elma'nın 106. yeni bölüm fragmanında büyük sürpriz! Barış Kılıç diziye dönüyor

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahika, Hasan Ali'nin ona oynadığı oyun karşısında ilk kez yenilmiş olmanın hırçınlığını yaşarken, Ender, Hasan Ali'yle yakınlaşmanın yollarını aradı. Şahika ise Hasan Ali'ye kendini affettirmek yerine farklı bir yol çizerek onun dikkatini çekmeye çalıştı. Ancak Hasan Ali, Şahika'nın oyununa gelmedi.

Yasak Elma'nın 106. yeni bölüm fragmanında büyük sürpriz! Barış Kılıç diziye dönüyor
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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