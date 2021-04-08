Yasak Elma'nın 106. yeni bölüm fragmanında büyük sürpriz! Barış Kılıç diziye dönüyor

Pazartesi akşamlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Yasak Elma'nın 106. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Ender, Hasan Ali'yi Şahika'dan ayırıp kendisi evlenme planları yapmaya başlıyor. Şirketin başına geçmeyi düşünen Ender, karşısında eski eşi Kaya'yı görünce büyük bir şok yaşıyor. Geçtiğimiz sezon diziye veda eden Barış Kılıç ise Kaya Ekinci rolüyle yeni bölümde Yasak Elma'ya yeniden katılıyor.