Yasak Elma nerede çekiliyor? Yasak Elma hangi şehirde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor? Hangi ilde? - Haberler
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Yasak Elma nerede çekiliyor? Yasak Elma hangi şehirde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor? Hangi ilde?

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Yasak Elma nerede çekiliyor? Yasak Elma hangi şehirde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapılıyor? Hangi ilde?

Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma'nın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Yasak Elma dizisi nerede çekiliyor? Yasak Elma hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Yasak Elma dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yasak Elma yeni sezon çekimleri nerede yapılıyor? Yasak Elma yeni sezon nerede çekildi? Tüm cevaplar haberimizde.

İSTANBUL (Haberler.com) - FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Yasak Elmanerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Yasak Elma nerede çekiliyor? Çukur hangi mahallede ve hangi semtte çekiliyor? Yasak Elma yeni sezon çekimleri nerede yapılıyor? Dizinin yeni sezonu nerede çekilmektedir?

Yasak Elma dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin çekimleri İstanbul'un Çubuklu bölgesindeki Hidiv Kasrı'nda yapılmaktadır. Dizinin çoğu sahnesi burada çekiliyor fakat bazı sahneleri İstanbul'un çeşitli bölgelerinde çekilmektedir. Dizinin bazı sahneleri Sarıyer, Beykoz, Beyoğlu gibi yerlerde de çekilebiliyor. Bunlara ek olarak dizideki Sinan'ın evi Cihangir bölgesinde bulunmaktadır.

Yasak Elma dizisi her hafta Pazartesi saat 20:00 'da Fox TV'de başlıyor.

Şevval Sam/Ender Argun/Ekinci

Talat Bulut/Halit Argun

Eda Ece Yıldız/ Argun/Yılmaz

Şafak Pekdemir/Zehra Argun

Buçe Buse/Kahraman Lila Argun

Barış Aytaç/ Caner Çelebi

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