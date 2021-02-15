Yasak Elma ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma hangi gün, hangi kanalda? Yasak Elma 98. yeni bölüm fragmanı izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu?
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Yasak Elma ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma hangi gün, hangi kanalda? Yasak Elma 98. yeni bölüm fragmanı izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu?

15.02.2021 08:50 | Son Güncelleme: 15.02.2021 08:54
Yasak Elma ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma hangi gün, hangi kanalda? Yasak Elma 98. yeni bölüm fragmanı izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu?

Büyük beğeni toplayan Yasak Elma oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Yasak Elma dizisi bu akşam 98. bölüm ile Star TV'de izleyici karşısına çıkacak. Peki, Yasak Elma ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma hangi gün, hangi kanalda? Yasak Elma 98. yeni bölüm fragmanı izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu?

Başrollerinde Nesrin Cevadzade, Eda Ece ve Şevval Sam gibi oyuncuların yer aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma, geçen hafta yayınlanan heyecanla 97. bölümün ardından bu hafta da büyük bir heyecanla bekleniyor. Yasak Elma oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Yasak Elma dizisi bu akşam 98. bölüm ile Star TV'de izleyici karşısına çıkacak. Peki, Yasak Elma ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma hangi gün, hangi kanalda? Yasak Elma 98. yeni bölüm fragmanı izle! Yasak Elma son bölümde neler oldu?

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Yasak Elma 15 Şubat günü saat 20.00'da FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşacaktır.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yasak Elma 15 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacaktır.

YASAK ELMA 97. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şahika'nın ortadan kaybolması Ender'i şüphelendirir. Ender, Şahika'nın öldürüldüğünü düşünerek Hasan Ali'yi suçlar. Hasan Ali ise yaptıklarının gizli kalması için tüm gücünü kullanacaktır. Ender, herkese Hasan Ali'nin bir katil olduğunu ispat etmeye çalışır.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 08:55:11. #1.15#
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