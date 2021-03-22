Yasak Elma ne zaman, hangi gün, hangi kanalda? Yasak Elma 10. bölüm canlı kesintisiz izle!

Yasak Elma yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Yasak Elma 103. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile Pazartesi akşamları izleyicinin Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

Yeni dizi Yasak Elma Fox TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu le dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Yasak Elma 103. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 102. bölüm kesintisiz izle!

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasan Ali'nin evinde yaşananlar ve sonrasında Yıldız'ın Cansu'yu öğrenmesi herkesin gündemine bomba gibi düşer. Hasan Ali, Yıldız ve Çağatay'ın arasını düzeltmeye çalışırken, Şahika Hasan Ali'nin karısı olarak yerini sağlamlaştırmak için ikiliyi barıştırma çabasıyla araya girer. Cansu ise kaybedecek bir şeyi kalmadığı için gözünü karartır ve tehlikeli bir hal alır.

YASAK ELMA NE ZAMAN?

Yasak Elma 22 MartPazartesi günü saat 20.00'da Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşacaktır.