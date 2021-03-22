Yasak Elma ne zaman, hangi gün, hangi kanalda? Yasak Elma 10. bölüm canlı kesintisiz izle!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Yasak Elma ne zaman, hangi gün, hangi kanalda? Yasak Elma 10. bölüm canlı kesintisiz izle!

22.03.2021 19:33 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:48
Yasak Elma ne zaman, hangi gün, hangi kanalda? Yasak Elma 10. bölüm canlı kesintisiz izle!

Yasak Elma yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Yasak Elma 103. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile Pazartesi akşamları izleyicinin Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

Yeni dizi Yasak Elma Fox TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu le dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Yasak Elma 103. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 102. bölüm kesintisiz izle!

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasan Ali'nin evinde yaşananlar ve sonrasında Yıldız'ın Cansu'yu öğrenmesi herkesin gündemine bomba gibi düşer. Hasan Ali, Yıldız ve Çağatay'ın arasını düzeltmeye çalışırken, Şahika Hasan Ali'nin karısı olarak yerini sağlamlaştırmak için ikiliyi barıştırma çabasıyla araya girer. Cansu ise kaybedecek bir şeyi kalmadığı için gözünü karartır ve tehlikeli bir hal alır.

YASAK ELMA NE ZAMAN?

Yasak Elma 22 MartPazartesi günü saat 20.00'da Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşacaktır.

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Numan Kurtulmuş Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Demet Akalın Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yasak Elma ne zaman, hangi gün, hangi kanalda? Yasak Elma 10. bölüm canlı kesintisiz izle! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 19:49:55. #1.14#
title