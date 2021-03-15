Yasak Elma Mahmut öldü mü? Yasak Elma Mahmut diziden ayrıldı mı? Yasak Elma Mahmut kim?
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Yasak Elma Mahmut öldü mü? Yasak Elma Mahmut diziden ayrıldı mı? Yasak Elma Mahmut kim?

15.03.2021 22:29 | Son Güncelleme: 15.03.2021 22:37
Yasak Elma Mahmut öldü mü? Yasak Elma Mahmut diziden ayrıldı mı? Yasak Elma Mahmut kim?

Yasak Elma Mahmut öldü mü? Yasak Elma Mahmut diziden ayrıldı mı? Yasak Elma Mahmut kim? Mert Altınışık kim? Detaylar haberimizde.

Pazartesi günleri yayınlanan Yasak Elma dizisinde Mahmut karakterinin yer almaması dikkat çekti. Peki, Yasak Elma Mahmut öldü mü? Yasak Elma Mahmut diziden ayrıldı mı? Yasak Elma Mahmut kim?

YASAK ELMA MAHMUT ÖLDÜ MÜ?

Yasak Elma dizisinde Mahmut karakteri dikkat çekmekte. Yeni bölümlerde olmayan Mahmut karakteri diziden ayrıldı mı? Konu ile ilgili oyuncudan veya yapımcıdan herhangi bir açıklama gelmedi.

YASAK ELMA MAHMUT KİM?

Beni Affet dizisi ile tanığımız ve son olarak Yasak Elma dizisinde Mahmut karakterine hayat veren Mert Altınışık kim? Mert Altınışık (d. 14 Mayıs 1986), tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk mezunudur.

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