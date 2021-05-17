Yasak Elma dizisinde yaprak dökümü! Ünlü oyuncu yeni sezonda olmayacak

Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma'da Nesrin Cavadzade'nin ardından bir ayrılık daha yaşandı. Yapımın sevilen karakteri Zehra'yı canlandıran oyuncu Şafak Pekdemir diziye veda ediyor.

FOX'un pazartesi akşamlarına damga vuran fenomen dizisi Yasak Elma, geçtiğimiz hafta sezon finali yapmıştı. Son olarak Nesrin Cavadzade'nin veda ettiği dizide, bir şoke eden ayrılık daha yaşandı.

Yeni bölümlerinin çekimlerine eylül ayında başlanması planlanan Yasak Elma'nın 5. sezonunda hangi sürprizlerin yaşanacağı merakla bekleniyor. Dizinin son bölümünün final sahnesinde herkesin evde olduğu bir anda büyük bir patlama yaşanmıştı.

SEYİRCİLERİ ÜZECEK AYRILIK

TV100'ün haberine göre; dizi kulislerinde projeye Zehra karakterine hayat veren Şafak Pekdemir'in veda edeceği ve başarılı oyuncunun Medyapım'ın yeni sezon için çekeceği başka bir dizisinin kadrosuna kaydırılacağı konuşuluyor.