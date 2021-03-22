Yasak Elma dizisi nerede çekiliyor? Yasak Elma hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı?
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Yasak Elma dizisi nerede çekiliyor? Yasak Elma hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı?

22.03.2021 22:25 | Son Güncelleme: 22.03.2021 22:35
Yasak Elma dizisi nerede çekiliyor? Yasak Elma hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı?

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Yasak Elmanerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Yasak Elma nerede çekiliyor? Çukur hangi mahallede ve hangi semtte çekiliyor?

Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma'nın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Yasak Elma dizisi nerede çekiliyor? Yasak Elma hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor? Yasak Elma dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.

YASAK ELMA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yasak Elma dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin çekimleri İstanbul'un Çubuklu bölgesindeki Hidiv Kasrı'nda yapılmaktadır. Dizinin çoğu sahnesi burada çekiliyor fakat bazı sahneleri İstanbul'un çeşitli bölgelerinde çekilmektedir. Dizinin bazı sahneleri Sarıyer, Beykoz, Beyoğlu gibi yerlerde de çekilebiliyor. Bunlara ek olarak dizideki Sinan'ın evi Cihangir bölgesinde bulunmaktadır.

YASAK ELMA HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yasak Elma dizisi her hafta Pazartesi saat 20:00 'da Fox TV'de başlıyor.

YASAK ELMA OYUNCU KADROSU

Şevval Sam/Ender Argun/Ekinci

Talat Bulut/Halit Argun

Eda Ece Yıldız/ Argun/Yılmaz

Şafak Pekdemir/Zehra Argun

Buçe Buse/Kahraman Lila Argun

Barış Aytaç/ Caner Çelebi

İlber Uygar Kaboğlu/Erim Argun

Nilgün Türksever/Zerrin Taşdemir

Barış Kılıç/Kaya Ekinci

Doğaç Yıldız/ Yiğit Ekinci

Nesrin Cavadzade/Şahika Ekinci

Gökhan Alkan/Kerim

Can Nergis/ Mert

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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