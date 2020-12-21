Yasak Elma'dan kafa karıştıran fragman! Usta oyuncu diziye mi dönüyor?

FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma'da şoke eden bir gelişme yaşandı. Dizide Halit karakterini canlandıran ve 85. bölümde diziye veda eden Talat Bulut'un yeniden diziye dahil olduğu iddia edildi.

FOX'un pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan Yasak Elma dizisinin 90. bölümümden kafa karıştıran bir fragman yayınlandı.

Yasak Elma'nın bu akşam ekrana gelecek 90. bölüm ikinci fragmanının sonunda Ender'in söylediği "Halit yaşıyor" sözleri, dizinin hayranları arasında heyecan yarattı.

Usta oyuncu Talat Bulut'un canlandırdığı 'Halit Argun' karakteri, 85. bölümde hayatını kaybetmişti. Yayınlanan fragmanın ardından, Bulut'un diziye dönüp dönmeyeceği, merak konusu oldu.

TALAT BULUT'TAN MANİDAR PAYLAŞIM

Yayınlanan fragmanın ardından Talat Bulut'un Yasak Elma'ya döneceğine dair çıkan haberlerin ardından, usta oyuncudan manidar bir paylaşım geldi. Bulut, Instagram hesabından paylaştığı bir videoya, şu notu düştü:

"Giden gitti

Ardından bakakalırız umudun.

Beklemeyin boşuna..."

Bulut'un yaptığı bu paylaşımın çıkan haberlere bir gönderme olup olmadığı da merak konusu...