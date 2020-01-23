: Yasak Elma'da Halit ve Leyla'nın aşk yaşaması izleyiciyi çileden çıkardı

23.01.2020 07:48 | Son Güncelleme: 23.01.2020 08:57

Yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren yaşanan aşklar ve giyilen kıyafetlerle adından söz ettiren Yasak Elma dizisinin 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtıma damga vuran sahne ise Leyla ile Halit'in öpüşme anı oldu.

HALİT VE LEYLA AŞK YAŞAMAYA BAŞLADI

Dizide yer alan her kadınla aşk yaşayan Halit karakterini oynayan Talat Bulut, son olarak eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle İstanbul'a taşınan Leyla'yı canlandıran Tuvana Türkay ile aşk yaşamaya başlıyor. Eşi Yıldız'a yalan söyleyerek Leyla'nın yanına giden Halit, soluğu Leyla'nın yanında alıyor.

SEYİRCİYİ ÇİLEDEN ÇIKARDI

Yaşanan entrikalarıyla seyirciyi çileden çıkartan dizinin yeni bölüm fragmanı da sosyal medya kullanıcılarını sinirlendirdi. Bir süredir kadın oyuncuların giydiği bacak ve göğüs dekolteleri kıyafetleriyle tepki çeken dizinin yeni bölüm fragmanı ise sosyal medyada gündem oldu. Fragmanı izleyen bazı kullanıcılar "Halit, Behlül'ü de geçti", "Kıyafetin bedeni olmayıp da değiştiriyormuş gibi kadın değiştiriyor" ve "Halit'in 6. sevgilisi hayırlı olsun" gibi yorumlar yaptı.

DİZİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Yıldız, Leyla'yı kovdurmanın yolunu bulduğunu sanırken, Leyla'nın beklenmedik hamlesiyle neye uğradığını şaşırır. Yıldız kendince yeni yöntemler bulmanın peşine düşer. Şahika bir taraftan Leyla'yı hedefine hazırlarken, diğer taraftan Yiğit'le yeniden yakınlaşma yolları arar.

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