Yasak Elma'da Halit ve Leyla'nın aşk yaşaması izleyiciyi çileden çıkardı
Her bölümde ayrı bir entrikanın yaşandığı Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizideki çoğu kadınla bu zamana kadar ilişkisi olan Halit, şimdi de İstanbul'a yeni gelen Leyla ile aşk yaşamaya başladı. Halit ve Leyla arasında başlayan ilişki ise, izleyicilerinin tepkisini çekti.
Yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren yaşanan aşklar ve giyilen kıyafetlerle adından söz ettiren Yasak Elma dizisinin 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtıma damga vuran sahne ise Leyla ile Halit'in öpüşme anı oldu.
HALİT VE LEYLA AŞK YAŞAMAYA BAŞLADI
Dizide yer alan her kadınla aşk yaşayan Halit karakterini oynayan Talat Bulut, son olarak eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle İstanbul'a taşınan Leyla'yı canlandıran Tuvana Türkay ile aşk yaşamaya başlıyor. Eşi Yıldız'a yalan söyleyerek Leyla'nın yanına giden Halit, soluğu Leyla'nın yanında alıyor.
SEYİRCİYİ ÇİLEDEN ÇIKARDI
Yaşanan entrikalarıyla seyirciyi çileden çıkartan dizinin yeni bölüm fragmanı da sosyal medya kullanıcılarını sinirlendirdi. Bir süredir kadın oyuncuların giydiği bacak ve göğüs dekolteleri kıyafetleriyle tepki çeken dizinin yeni bölüm fragmanı ise sosyal medyada gündem oldu. Fragmanı izleyen bazı kullanıcılar "Halit, Behlül'ü de geçti", "Kıyafetin bedeni olmayıp da değiştiriyormuş gibi kadın değiştiriyor" ve "Halit'in 6. sevgilisi hayırlı olsun" gibi yorumlar yaptı.
DİZİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Yıldız, Leyla'yı kovdurmanın yolunu bulduğunu sanırken, Leyla'nın beklenmedik hamlesiyle neye uğradığını şaşırır. Yıldız kendince yeni yöntemler bulmanın peşine düşer. Şahika bir taraftan Leyla'yı hedefine hazırlarken, diğer taraftan Yiğit'le yeniden yakınlaşma yolları arar.
Haber Videosu: Yasak Elma'da Halit ve Leyla'nın aşk yaşaması izleyiciyi çileden çıkardı
-
nefret ettim dizidenCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Yeter artık. . . Yok artık. Bizde bu diziye YASAK koyalım.Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
-
ahlaksız bir proje artık son vermenizi ümit ediyorum ama reyting uğrana düştüğünüz duruma bak gerçi bu sizin hatanız değil bizim insanımız saçma ahlaksız kötü her şeyi izledikleri için hata toplumda yaniCevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır
-
Saçmalık saçmalık saçmalık..... Ne biçim dizi ne biçim yönetmen....Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
-
saçmalıgın daniskası bukadar da olmaz yani seviye nerelere indi . yazık bu millete . neleri izlettiriyorlar. adam harem kuracak yakında.Cevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır
-
İşte ülkemizdeki en büyük zehir! Bu ve bunun gibi diziler yüzünden bu kadar tecavüz aldatma hayasızlık utanma yalan dolan. . . Savaşa topa tüfeğe gerek yok, tv ve burda çıkan bu ahlaksız dizi ve programlar en büyük bomba top tüfek. Allah sizi kahretsin inşallah biz de görelim. . . . . . . . . . .Cevap Yaz 17 Yayından Kaldır
-
Bozun milletin ahlakını devam edin ondan sonrada insanlara kötü dersiniz. . .Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır
-
Saçmalama artık yönetmen. Dizi dizi olmaktan çıktı. Resmen Halit in yaşadığı aşkları millete güzel gibi göstermeye çalışıyorsunuz. Ahlak anlayışınız buysa eğer senaryoyu bu şekilde devam ettirin. Yayından kalksın artık bu dizi u ahlaksızca yaşamları milyonların gözüne güzel bişeymiş gibi sokmayın.Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
-
Bu dizi yayından kalksın artık entrika, ahlaksız yaşam izlemek istemiyoruz. İzlemek bir yana görmek dahi istemiyoruz.Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
-
idolüm ya halitCevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır