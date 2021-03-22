Yasak Elma canlı izle! Fox TV Yasak Elma 103. yeni bölüm canlı izle! Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Yasak Elma son bölümde neler oldu?
Ekranların sevilen dizisi Yasak Elma bugün Fox TV'de başlıyor. Yasak Elma canlı izle, yeni bölüm canlı izle! Yasak Elma 103. bölüm canlı izleme linki! Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Yasak Elma son bölümde neler oldu? Yasak Elma dizisi canlı izle! Fox TV Yasak Elma izle!
Yeni dizi Yasak Elma Fox TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu le dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Yasak Elma 104. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 103. bölüm kesintisiz izle!
YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yıldız, gözünü 5 yıl sonrasına açar. Yangının üstünden yıllar geçmiş ve herkesin hayatı değişmiştir; ama Yıldız eski hayatını geri kazanmak için elinden geleni yapmaya hazırdır.
YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hasan Ali'nin evinde yaşananlar ve sonrasında Yıldız'ın Cansu'yu öğrenmesi herkesin gündemine bomba gibi düşer. Hasan Ali, Yıldız ve Çağatay'ın arasını düzeltmeye çalışırken, Şahika Hasan Ali'nin karısı olarak yerini sağlamlaştırmak için ikiliyi barıştırma çabasıyla araya girer. Cansu ise kaybedecek bir şeyi kalmadığı için gözünü karartır ve tehlikeli bir hal alır.
YASAK ELMA 104. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm haftaya ekranlara gelecek.
YASAK ELMA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?
Şevval Sam/Ender Argun/Ekinci
Talat Bulut/Halit Argun
Eda Ece Yıldız/ Argun/Yılmaz
Şafak Pekdemir/Zehra Argun
Buçe Buse/Kahraman Lila Argun
Barış Aytaç/ Caner Çelebi
İlber Uygar Kaboğlu/Erim Argun
Nilgün Türksever/Zerrin Taşdemir
Barış Kılıç/Kaya Ekinci
Doğaç Yıldız/ Yiğit Ekinci
Nesrin Cavadzade/Şahika Ekinci
Gökhan Alkan/Kerim
Can Nergis/ Mert