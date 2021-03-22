Yasak Elma canlı izle! Fox TV Yasak Elma 103. yeni bölüm canlı izle! Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Yasak Elma son bölümde neler oldu?

Yeni dizi Yasak Elma Fox TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu le dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Yasak Elma 104. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 103. bölüm kesintisiz izle!

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YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız, gözünü 5 yıl sonrasına açar. Yangının üstünden yıllar geçmiş ve herkesin hayatı değişmiştir; ama Yıldız eski hayatını geri kazanmak için elinden geleni yapmaya hazırdır.

YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hasan Ali'nin evinde yaşananlar ve sonrasında Yıldız'ın Cansu'yu öğrenmesi herkesin gündemine bomba gibi düşer. Hasan Ali, Yıldız ve Çağatay'ın arasını düzeltmeye çalışırken, Şahika Hasan Ali'nin karısı olarak yerini sağlamlaştırmak için ikiliyi barıştırma çabasıyla araya girer. Cansu ise kaybedecek bir şeyi kalmadığı için gözünü karartır ve tehlikeli bir hal alır.

YASAK ELMA 104. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm haftaya ekranlara gelecek.

YASAK ELMA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Şevval Sam/Ender Argun/Ekinci

Talat Bulut/Halit Argun

Eda Ece Yıldız/ Argun/Yılmaz

Şafak Pekdemir/Zehra Argun

Buçe Buse/Kahraman Lila Argun

Barış Aytaç/ Caner Çelebi

İlber Uygar Kaboğlu/Erim Argun

Nilgün Türksever/Zerrin Taşdemir

Barış Kılıç/Kaya Ekinci

Doğaç Yıldız/ Yiğit Ekinci

Nesrin Cavadzade/Şahika Ekinci

Gökhan Alkan/Kerim

Can Nergis/ Mert