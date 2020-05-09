Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi

FOX TV'de yayınlanan ve salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Yasak Elma, Öğretmen ve Baraj dizileri için bayram sonrası sete çıkma planı iptal edildi. Yapım şirketinin sahibi Fatih Aksoy, salgın devam ettiği için sezonu kapatma kararı aldı.

Çin'den başlayarak dünyaya yayılan koronavirüsün yayılmasını önlemek için kalabalık ekiplerin çalıştığı dizilerin çekimleri durduruldu. Çekimleri durdurulan dizilerin başında ise FOX TV'de yayınlanan Medyapım imzalı Yasak Elma, Öğretmen ve Baraj dizileri geldi. Bayram sonrası sete çıkması planlanan diziler için yeni bir karar verildi.

3 DİZİ İÇİN SEZON ERKEN KAPANIYOR

Kanal ve yapım şirketinin patronu Fatih Aksoy, koronavirüs salgınıyla ilgili risk sürdüğü için sezonu kapatma kararı aldı. Ramazan Bayramı sonrası sete çıkması planlanan ekranların fenomen dizileri arasında yer alan Yasak Elma, Öğretmen ve Baraj dizileri için sezonu erken kapanacak.

BARAJ DİZİSİ 24 TEMMUZ'A SETE BAŞLAYACAK

TV100'de yer alan habere göre: Yayın hayatına yeni başlayan Baraj dizisi, 24 Temmuz'da sete çıkacak. Diğer diziler de yaz sonunda çekimlerine başlayacak. Fatih Aksoy "Bu sezon bizim için bitti artık" dedi.