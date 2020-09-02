Yasak Elma 75. bölüm 6. fragman! Yasak Elma yeni bölüm ne zaman?
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Yasak Elma 75. bölüm 6. fragman! Yasak Elma yeni bölüm ne zaman?

Yasak Elma yeni sezon bölümleri heyecanla bekleniyor. FOX ekranlarının fenomen dizisi Yasak Elma 75. bölüm 6. fragman da yayımlandı. Dizide yine yer yerindne oynuyor. Halit eski gücüne kavuştuğunda, sağ kolu olarak Ender'i yanına alır ve bu durumdan rahatsız olan ilk isim Şahika'dır.

02.09.2020 07:53 | Son Güncelleme: 02.09.2020 07:59

Yasak Elma 75. bölümde Halit, Yıldız'a yeniden evlenme teklifi eder. Şahika'nın karanlık tarafı ise Ender'i çocukları nedeniyle tedirgin etmeye devam eder. Peki, Yıldız Halit'in teklifini kabul edecek mi? Yasak Elma yeni bölümde neler olacak?

YASAK ELMA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yıldız, Şehika ve Ender üçgenindeki fırtınalar nedeniyle izleyeni ekran başından ayırmayan Yasak Elma dizisi 75. bölüm yeni sezon ile 7 Eylül Pazartesi FOX TV'de olacak.

Yasak Elma 75. bölüm 6. fragman! Yasak Elma yeni bölüm ne zaman?

YASAK ELMA 6. FRAGMAN EKRANA GELDİ!

Şahika, şirketteki hisseleri ile Halit'e gözdağı verse de artık Halit dersini almıştı. Diğer yandan Kerim'in koltuğu, Halit'in iş başına gelmesiyle sallantıya mı girdi? Ender, Şahika karşısında, Halit'in sağ kolu olur.

Yasak Elma 75. bölüm 6. fragman! Yasak Elma yeni bölüm ne zaman?

Yiğit'in rahatsızlanıp hastaneye kaldırılmasıyla Ender, Şahika'dan şüphelenir. Ancak Şahika olaya parmağı olmadığını iddia eder.

Yasak Elma 75. bölüm 6. fragman! Yasak Elma yeni bölüm ne zaman?

Kerim, bir yandan şiretteki planlarını işlerken diğer yandan da Yıldız'dan kendini alamaz. İyiden iyiye ondan hoşlanmaya mı başlamıştır? Ancak Halit hızlı davranır ve yeni yalıda Yıldız ile bambaşka bir hayat düşünerek eski karısına evlenme teklifinde bulunur.

Yasak Elma 75. bölüm 6. fragman! Yasak Elma yeni bölüm ne zaman?
Yasak Elma 75. bölüm 6. fragman! Yasak Elma yeni bölüm ne zaman?

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