Yasak Elma 50. bölüm fragmanı yayımlandı! Yasak Elma 49. son bölüm izle

19.09.2019 10:02

Tuvana Türkay ile Aylin Veziroğlu'nun kadrosunda katıldığı Yasak Elma 50. yeni bölümü 23 Eylül Pazartesi FOX TV'de yayımlanacak. Merakla beklenen 50. bölüm fragmanı yayımlandı mı sorusu araştırılıyor. Şahika'nın korkunç planlarına karşılık Yıldız ile Ender harekete geçer. Öte yandan Leyla'nın gelişi herkesin hayatını değiştirecektir. Yasak Elma fragman ve 49.bölüm...

YASAK ELMA 49. SON BÖLÜM İZLE...

50. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında: Ender'in ortaya çıkmasıyla ortalık yangın yerine döner. Yiğit'i korku sarmıştır ve Şahika'ya, Ender'in her şeyi bildiğini söyleyerek panikler. Şahika, Yiğit'i susması konusunda uyardığı sırada odaya Halit gelir.

Caner, Ender'e Şahika ile Yiğit'in hapse girmesi konusunda baskı yapar. Ancak Ender, Yiğit'in kendi oğlu olduğunu öğrenmiş ve öz oğlunu hapse göndermek istemez. Öte yandan Halit, Yıldız'ın karnındaki çocuğun hala kendinden olmadığını düşünür, Yıldız'ı evden kovar. O sırada Yıldız'da kaza geçirir. Erim'in ise tahlil sonuçları çıkmıştır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız'ın hamile olarak yalıya dönmesi, Şahika'nın kurduğu planı alt üst eder. Şahika, Yıldız ve bebeğinden kurtulmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Yıldız bebeğinin geleceği için evde gördüğü kötü muameleye katlanmak zorundadır. Kaya yeni hayatını yoluna koymaya çalışırken Leyla ile tanışır. Leyla, Kaya'nın hayatına beklemediği sürprizlerle girecektir. Şahika planlarını devreye sokunca, Yıldız'da Ender'i oyuna dahil eder. Ender, Şahika'nın en anlamlı gününde ortaya çıkarak cinayet suçlamasında bulunur.