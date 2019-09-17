Yasak Elma 50. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Yasak Elma 49. son bölüm izle

17.09.2019 09:09

Tuvana Türkay ile Aylin Veziroğlu'nun kadrosunda katıldığı Yasak Elma 50. yeni bölümü 23 Eylül Pazartesi FOX TV'de yayımlanacak. Merakla beklenen 50. bölüm fragmanı yayımlandı mı sorusu araştırılıyor. Şahika'nın korkunç planlarına karşılık Yıldız ile Ender harekete geçer. Öte yandan Leyla'nın gelişi herkesin hayatını değiştirecektir. Yasak Elma fragman ve 49.bölüm...

YASAK ELMA 49. SON BÖLÜM İZLE...

50. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

FOX TV'nin sevilene yapımlarından Yasak Elma Pazartesi akşamı 49. son bölümüyle izleyiciyle buluştu. Dizi severler Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Yasak Elma 50. yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız'ın hamile olarak yalıya dönmesi, Şahika'nın kurduğu planı alt üst eder. Şahika, Yıldız ve bebeğinden kurtulmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Yıldız bebeğinin geleceği için evde gördüğü kötü muameleye katlanmak zorundadır. Kaya yeni hayatını yoluna koymaya çalışırken Leyla ile tanışır. Leyla, Kaya'nın hayatına beklemediği sürprizlerle girecektir. Şahika planlarını devreye sokunca, Yıldız'da Ender'i oyuna dahil eder. Ender, Şahika'nın en anlamlı gününde ortaya çıkarak cinayet suçlamasında bulunur.

YASAK ELMA'DA YENİ İSİMLER

Şevval Sam, Talat Bulut ve Eda Ece'nin başrollerde bulunduğu Yasak Elma'ya Leyla rolüyle Tuvana Türkay katılırken, Selin karakterine can vermek için de Aylin Veziroğlu kadroya dahil oldu.

Tuvana Türkay