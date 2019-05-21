Yasak Elma 47. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? Yasak Elma Son Bölüm İzle

Yasak Elma dizisi son bölümüyle Pazartesi akşamı ekranlara geldi. Alihan ile Zeynep gitme kararı alır, Yıldız'ı ise Halit evden kovar. Yeni bölümde Yıldız'ı neler bekliyor? Yasak Elma dizisinin 46. bölümünde neler oldu? 47'inci bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Yasak Elma dizisi hakkında merak edilenler…

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47. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Pazartesi akşamları ekranlarda fırtınalar gibi esen Yasak Elma dizisi yine izleyicinin beklentilerini boşa çıkarmadı. Halit ile ilişkisi tamamen biten Yıldız, kendini kapı dışarı bulur. Artık Zeynep'in de olmadığı gerçeğiyle yüzleşecek. Öte yandna Şahika'nın varlığı da ayrı bir tehdit olarak Yıldız'ın karşısına çıkacaktır. Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı ve tüm gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz…

46'INCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Şans eseri Zerrin'in Zeynep'ten düğün hediyesini aldığını öğrenen Alihan, Zeynep ile kısa süreli bir gerginlik yaşar. Ancak Alihan bu konuda Zeynep'e sahip çıkar ve Zerrin'e yüklenir. Zerrin yaptıklarının ne kadar büyük bir durum olduğunun farkında değildir.

ENDER, YILDIZ'I TUZAĞA DÜŞÜRÜR

Öte yandan Halit'i kazanmak isteyen Yıldız, sık sık iş yerine giderek ortamı yoklar. Bu sırada sekreterin Halit'e yakınlığı ise Yıldız'ı çileden çıkarır. Yıldız, sekreterin Ender'in tuttuğu biri olduğunun farkında değildir. Önlemini almak isteyen Yıldız, sekreter ile dışarda görüşerek işten ayrılması için ona para teklif eder. Bu sırada Ender, sekreteri Yıldız'ın tuttuğu konusunda Halit'i ikna eder. Böylece Halit, Yıldız'ın peşine şoförünü takar.

ŞAHİKA, HALİT'İ BÜYÜLER

Yıldız yaşananlardan habersiz, Erim için geçmiş olsun partisi düzenlemeye başlar. Bu partiye Ender dışında Kaya ile Şahika dahi katılacaktır. Her şey normal seyrinde giderken, Şahika ile Kaya'nın partiye girişi ve Halit'in aklını başından alır. Kaya kız kardeşini Halit ve Yıldız ile tanıştırdığı sırada Şahika, daha önce ofiste karşılaştıklarını söyleyerek tanıştıklarını belirtir. Halit mest olmuştur ve gözü Şahika'dan başkasını görmez. Yıldız durumun farkına varmıştır ancak her hamlesi onu Halit'in gözünde yerin dibine sokar. Parti'de Zerrin'in düğün hediyesi gündeme gelir ve Yıldız çileden çıkar.

ALİHAN İLE ZEYNEP GİDİYOR

Yaşananların ardından aklında gitme fikri olan Alihan'a bir destek de Zeynep'ten gelir ve her şeyi bırakıp gitmek için harekete geçerler. Zeynep, Yıldız'a durumu anlatır ve Yıldız, onsuz ne yapacağını bilemez. Çift, tüm arkadaşlarıyla vedalaşır ve gitmek üzeredirler. Bunların yanı sıra Halit, Yıldız'ın sekreterle olan fotoğraflarını görür ve Yıldız ile boşanmak için avukatına talimatı verir. Her şeyden habersiz evde Ender'i karşılayan Yıldız, Halit'in gelişiyle neye uğradığını anlayamaz. Halit, gördüklerini söyler, Yıldız durumu anlatsa da Halit inanmaz. Ender ise başarısının tadını çıkarır. Yıldız'ı kapı dışarı eden Halit, üzerindeki mücevherleri de alır.