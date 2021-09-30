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Yasak Elma 47. Bölüm Özeti

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Yasak Elma 47. Bölüm Özeti: Yıldız evden atılmasının üzüntüsünü yaşarken, Ender zaferinin keyfini süreceğini sanarak yanılır. Şahika'nın neyin peşinde olduğuna uyanması uzun sürmez.Yıldız kendi masumiyetini ispatlamak isterse de, Halit artık Yıldız'ı düşünecek durumda değildir.

Yasak Elma 47. Bölüm Özeti: Yıldız evden atılmasının üzüntüsünü yaşarken, Ender zaferinin keyfini süreceğini sanarak yanılır. Şahika'nın neyin peşinde olduğuna uyanması uzun sürmez.

Yıldız kendi masumiyetini ispatlamak isterse de, Halit artık Yıldız'ı düşünecek durumda değildir. Şahika planını uygulamak için dört elle çalışırken, Yiğit'i tamamen kendi yörüngesine almıştır. Ender, Şahika'nın gerçek yüzünü Halit'e anlatmak isterken düşmanının Yıldız gibi olmadığını ve çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduklarını anlayacaktır.

Yasak Elma Her Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

Oyuncular:

Talat Bulut

Şevval Sam

Onur Tuna

Eda Ece

Sevda Erginci

Şafak Pekdemir

İrem Kahyaoğlu

Sinan Eroğlu

Kıvanç Kasabalı

#YasakElma #Medyapım #EdaEce

Yasak Elma 47. Bölüm Özeti
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