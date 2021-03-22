Yasak Elma 104. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 103. bölüm full tek parça izle!
Yasak Elma dizisi 103.. bölüm ile FOX TV'de izleyici karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Yasak Elma oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Yasak Elma son bölümde neler oldu? Yasak Elma ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? İşte ayrıntılar haberimizde...
Eda Ece, Şevval Sam gibi oyuncuların yer aldığı Yasak Elma 104. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 103. bölüm full tek parça izle!
YASAK ELMA NE ZAMAN?
Yasak Elma her Pazartesi günü saat 20.00'da Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşacaktır. 22 Mart Pazartesi günü 103. bölümü ile ekrana geldi.
YASAK ELMA 104. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
22 Mart Pazartesi FOX ekranlarında yayınlanan bölümde, sahneleri ile izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Merakla beklenen 104. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.