Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın sevgilisi bakın kim çıktı
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Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın sevgilisi bakın kim çıktı

Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın sevgilisi bakın kim çıktı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

FOX Tv'nin sevilen dizisi Yasak Elma'da Ender karakterini canlandıran Şevval Sam'ın sevgilisi tanıdık çıktı. Özel hayatını basından uzak yaşamayı tercih eden Sam, 12 yıldır bakın kiminle aşk yaşıyor...

Şevval Sam'ın özel hayatıyla ilgili çok fazla bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Sam, 12 yıldır müzisyen Sarp Maden ile gözlerden uzak aşk yaşıyor.

Sevgilisiyle çok fazla görüntü vermeyen Sam, oyunculuğuyla gündeme gelmek istiyor. Sam'ın sevgilisi olduğunu öğrenenler büyük şaşkınlık yaşadı.

SARP MADEN KİMDİR?

Sarp Maden, 19 Kasım 1968'de İstanbul'da dünyaya geldi. Gitar tekniği ve armoni bilgisiyle, Türkiye'nin önemli gitaristlerinden biri olarak kabul edilen Sarp Maden, özellikle katıldığı birbirinden farklı birçok proje ile tanınıyor. Sarp Maden, 'Quartet Muartet' ismiyle çıkardığı "Dokuz Parça" adlı albümle adından söz ettirmeyi başarmıştı."Sarp Maden Quartet" adını verdiği konserler dışında, kaydettiği Latin caz ağırlıklı albümüyle de kitlesini genişletti.

Şevval Sam, 1993-1999 yılları arasında eski futbolcu Metin Tekin ile evli kalmıştı. Sam'ın bu evlilikten Tarık Emir Tekin adında bir oğlu bulunuyor.

Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın sevgilisi bakın kim çıktı
Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın sevgilisi bakın kim çıktı
Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın sevgilisi bakın kim çıktı

Kaynak: Snob Magazin

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Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam'ın sevgilisi bakın kim çıktı - Haberler Magazin
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