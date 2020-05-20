YASAK BİTER BİTMEZ EYÜPSULTAN CAMİİ'NE KOŞTULAR
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YASAK BİTER BİTMEZ EYÜPSULTAN CAMİİ'NE KOŞTULAR

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona ermesinin ardından, Kadir Gecesi nedeniyle Eyüpsultan Camii'ne gelen vatandaşlar içeri alınmayınca bariyerlerin arkasından dua etti.

YASAK BİTER BİTMEZ EYÜPSULTAN CAMİİ'NE KOŞTULAR
20.05.2020 01:27 | Son Güncelleme: 20.05.2020 01:27

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı sona ermesinin ardından, Kadir Gecesi nedeniyle Eyüpsultan Camii'ne gelen vatandaşlar içeri alınmayınca bariyerlerin arkasından dua etti.

İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelgeyle, 15 ilde alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı 00.00 itibarıyla sona erdi. Yasağın sona ermesiyle birlikte birçok İstanbullu vatandaş kendini dışarı attı. Bazı vatandaşlar alışveriş yapmak için dışarı çıkarken, bazıları ise yürümeyi tercih etti. Son günü Kadir Gecesi'ne denk gelen yasağın kalkmasının ardından bazı İstanbullular ise Eyüpsultan Camii'ne akın etti. Vatandaşlar, cami avlusuna girişin yasak olması nedeniyle demir bariyerler arkasında dua etmek zorunda kaldı.

"DUA EDİP GİDECEĞİM"

Her yıl Kadir Gecesi Eyüpsultan Camii'ne geldiğini belirten Durali Yartaş "Bugün dini Kadir Gecesi'dir. Ben de Eyüpsultan'da oturduğum için gelip dua edip gideceğiz. Zaten evde duamızı yaptık. Burada da Eyüp Sultan Hazretleri'nin maneviyatından faydalanalım dedik" diye konuştu. Sevil Kuru ise "Ben kanser hastasıyım. Felç geçirdim. Bir hafta hiç evden çıkmadım. Evim hemen burada. Mecburen çıktım artık. Tabii ki kurallarla uymamız lazım. İnsanlar gerçekten anlamıyor. Yasaklara öfkelenip kızıyorlar ama uymamız lazım" dedi.

"BURAYI ÇOK SEVİYORUZ"

Arkadaşıyla birlikte dua etmeye gelen Nuray Yılmaz da "Eyüp Sultan Hazretleri'ni çok seviyorum. Burada doğdum, büyüdüm. Yaklaşık 2 aydır buraya gelmiyorum virüs olayından dolayı. Bugün dayanamadım. Saat tam 12 olduğunda aracıma atlayıp geldim. Ziyaret edip dua etmek istedim. Daha çok şu virüsün ortalıktan kalkması için diledim" şeklinde konuştu. Yılmaz'la birlikte dua etmeye gelen Emine Baltacı ise şunları söyledi: Biz burayı çok seviyoruz. Manevi gücü çok fazla. Çok özledik O'nu. Ayrıyız şimdi. Bayağı bir mesafemiz var ama gönüllerimiz bir. Bugünlerde geçecek"

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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