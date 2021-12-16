Yasak aşkları olay olmuştu... Ayrılık açıklaması geldi

2010 yılında evlendiği, iki çocuğunun babası Berdan Mardini ile boşanma sürecindeyken, Gülşah Saraçoğlu ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Gökhan Göz ile adı aşk iddialarına karışan Fatoş Yelliler geçtiğimiz günlerde bazı paylaşımlar yapmıştı.

TEK KALEMDE SİLDİ

Yelliler yasak aşkıyla sevgili olduğunu Karadağ'da yaptıkları tatil pozlarıyla duyurmuştu. Geçen hafta yapılan paylaşımları Fatoş Yelliler geçtiğimiz gün sildi.

"AYRILDIK"

Gökhan Göz ise Al Sana Haber'e yaptığı açıklamalada "Fatoş Yelliler ile ayrıldık ama zaman ne gösterir bilemem" dedi. Gökhan Göz açıklamasında Gülşah Saraçoğlu ile yeniden barışma olmayacağını söyledi. Göz "Allah onun yolunu açık etsin. Gülşah Saraçoğlu'nun yüzüğünü vermedim Fatoş'a. Fatoş da bu kadar da ahlaksız çıkmaz artık değil mi?" yorumunda bulundu.