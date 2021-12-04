Yasak aşk yaşamışlardı! Birlikte ilk fotoğraf geldi...

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu , bir ayrılıp bir barıs¸tıgˆı sevgilisi Go¨khan Go¨z ile ilişkisine yeniden şans vermişti. Geçtiğimiz aylarda evlilik kararı alan çiftten Saraçoğlu, Göz ile dördüncü kez ayrıldıklarını duyurmuştu. 'Konuşursam insan içine çıkamazlar' diyen Saraçoğlu, ayrılık nedeninin 'yasak aşk' olduğunu itiraf etmişti. Açıklamada geçen kişinin Berdan Mardini 'nin eski eşi Fatoş Yelliler olduğu öne sürülmüştü. Yelliler, hakkında çıkan haberler in ardından, "Ben Berdan Mardini ile boşanma arifesindeyken Gökhan Bey ile tanışmıştım, kendisinin bundan haber i yoktu ve bu sebeplerden dolayı kendisi ailesiyle çok büyük sorunlar yaşadı." açıklamasını yaparak, özür dilemişti.

Göz, Fatoş Yelliler'in bu sözlerinin ardından, "Özrünü kabul etmiyorum. Hakkımı da helal etmiyorum. Fatoş Yelliler'i destekleyen her kadın da onun gibi mezhebsizdir." şeklinde sert konuşmuştu.

Açıklamasının ardından kısa bir süre sonra Gülşah Saraçoğlu ile 5. kez barışan ve çok geçmeden birlilkteliklerine son veren Gökhan Göz'den şaşırtıcı bir paylaşım geldi. Göz, bir dönem adının 'yasak aşk' iddialarına karıştığı Fatoş Yelliler ile birlikte yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.

İş insanı, Yelliler ile Karadağ'ın Budva şehrinde verdikleri pozları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşarak, birlikteliğini ilan etti. Fatoş Yelliler de sevgilisinin gönderisine kalp emojilerini eklemeyi ihmal etmedi.