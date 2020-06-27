Yasağın sona ermesiyle vatandaşlar parklara akın etti Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) bitmesinin ardından ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının da sona ermesiyle Eskişehirliler parklara akın etti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) bitmesinin ardından ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının da sona ermesiyle Eskişehirliler parklara akın etti.

Türkiye genelinde 2 milyon 437 bin üniversite adayının girdiği YKS'nin ilk oturumu olan TYT sona erdi. Bu çerçevede hem sınavın hem de sabah saat 09.30 ila 15.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte vatandaşlar parkları doldurdu. Eskişehir'de özellikle Kanlıkavak Parkı'nı tercih eden vatandaşların, maske kullanımı ve sosyal mesafe kurallarına uyarak güneşli havanın tadını çıkardı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA