Yasağın kalkmasıyla vatandaşlar piknik alanlarına akın etti
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Yasağın kalkmasıyla vatandaşlar piknik alanlarına akın etti

Yasağın kalkmasıyla vatandaşlar piknik alanlarına akın etti Arnavutköy'de pikniğe gelen vatandaşlar voleybol oynadı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasının ardından mesire alanlarında vatandaşlar piknik yaptı.

Yasağın kalkmasıyla vatandaşlar piknik alanlarına akın etti
06.06.2020 16:05 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:10

Yasağın kalkmasıyla vatandaşlar piknik alanlarına akın etti

Arnavutköy'de pikniğe gelen vatandaşlar voleybol oynadı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasının ardından mesire alanlarında vatandaşlar piknik yaptı. Aylar sonra aileleriyle pikniğe gelen vatandaşlar gönüllerince eğlendi. Piknik yapan vatandaşlar havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle park, bahçe, piknik ve mesire alanları vatandaşların kullanımına açılmıştı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasının ardından haftalar sonra kısıtlamasız ilk hafta sonunda vatandaşlar açık olan mesire alanlarına akın etti. Aileleriyle ve arkadaşlarıyla ormana koşan vatandaşlar voleybol, okey ve tenis oynadı. Semaverde çaylarını demleyen ve mangallarını yakan vatandaşlar gönüllerce eğlendi. Arnavutköy Şamlar Mahallesi'ndeki piknik alanına gelen vatandaşlar havadan görüntülendi.

"En iyi manzaramız karşıdaki binanın cephesiydi"

Gece nöbetinden çıktıktan sonra ailesiyle birlikte pikniğe gelen Yılmaz Pektaş, "Tam üç buçuk aydır bu hastalık çıktı çıkalı hem dünya hem biz perişan olduk. İçeride en iyi manzaramız karşıdaki binanın cephesiydi. Bugün biraz kaçamak yaptık. Gece çalıştım nöbetten çıktım. Artık bunaldım kendimizi buraya attık. Annem var yaşlı korkuyor biraz psikolojik olarak. 4 aydır daha dün çıktı. Burada da kendimizce file yaptık. Filenin yarısını da haftaya tamamlayacağız" dedi.

"90 gün sonra ilk defa kendi evimizin dışında bir alana çıktık"

Akrabalarıyla birlikte toplanıp eğlenmeye gelen Hüseyin Ataş, "Dört aile geldik akraba. 80-90 gündür evdeydik. Önce yasak dediler hafta sonu sonra sağ olsun Cumhurbaşkanımız kaldırmış. Duyunca sabah geldik 80-90 gün sonra ilk defa kendi evimizin dışında bir alana çıktık. Şu anda mutluyuz, eğleniyoruz. İnşallah bundan sonra daha güzel günlerde nice piknikler yapmak nasip olsun" diye konuştu.

Dört arkadaş gelip ormanda okey oynayan Mesut Bulut ise, "Güzel hava, açık havanın tadını çıkartıyoruz. Okey oynamak da güzel oluyor. Kahveler kapalıydı uzun zamandır. Açık havada güzel oluyor. Semaver yaktık, kahvaltımızı yaptık. Biraz sonra da mangalımızı yakacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Manşet

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