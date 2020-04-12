Yasağın hakim olduğu Antalya'da görev başındaki polise çay Yasağın hakim olduğu Antalya'da görev başındaki polise çay Antalya'da kaçan bir aracı yakalayan polis ekiplerine vatandaşlar tarafından tepsiyle çay ikram edildi.

Yasağın hakim olduğu Antalya'da görev başındaki polise çay

ANTALYA - Antalya'da kaçan bir aracı yakalayan polis ekiplerine vatandaşlar tarafından tepsiyle çay ikram edildi.

Yeni tip Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı illerden Antalya'da polis,Mevlana Kavşağı yakınında 07 AHL 226 plakalı otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan M.Y, otomobiliyle Yenigün Mahallesi ara sokaklara kaçtı. İhbarla bölgeye çok sayıda takviye ekip istendi. Kısa süreli kovalamacanın ardından araç, sokak arasında durduruldu. Sürücü M.Y, gözaltına alınırken, yasağı ihlal ettiği için hakkında işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Araç ise çekici vasıtasıyla otoparka çekildi. Bu sırada araçla ilgili işlem yapan polis ekiplerine, Ali Gören isimli vatandaş tarafından çay getirildi. İkramı geri çevirmeyen polis ekipleri, duyarlı davranışlarından dolayı Yüzalan'a teşekkür etti.

Kaynak: İHA