Sokağa çıkma yasağında motosikletle gezen 2 kişi, kendilerini durduran polislere saldırdı
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Sokağa çıkma yasağında motosikletle gezen 2 kişi, kendilerini durduran polislere saldırdı

Sokağa çıkma yasağında motosikletle gezen 2 kişi, kendilerini durduran polislere saldırdı
03.05.2020 18:35 | Son Güncelleme: 03.05.2020 19:37

Kocaeli Gebze'de sokağa çıkma yasağını ihlal ederek motosikletle gezen 2 kişiyi polis durdurdu. Polisin kimlik sormalarına yumruk atarak karşılık veren iki kişi gözaltına alındı.

Gebze Barış Mahallesi Barış Caddesi üzerinde koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden bir motosiklet olduğu ihbarı alan polis ekipleri takip başlattı. Murat İ. idaresindeki 07 HIY 17 motosiklet, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

KİMLİK İSTEYEN POLİSE YUMRUK ATTI

Kovalamaca sonrası durdurulan motosikletteki şahıslardan Murat İ., kendisinden kimlik isteyen polise yumruk ile karşılık verdi.

Çıkan arbedede yüzüne yumruk isabet eden polis memuru yaralanırken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan Murat İ. ve yanındaki şahıs Gebze Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olay hakkında inceleme başlatıldı.

Sokağa çıkma yasağında motosikletle gezen 2 kişi, kendilerini durduran polislere saldırdı

Kaynak: İHA

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