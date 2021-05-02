Yasağı delmek için buldukları yöntem pahalıya patladı
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Yasağı delmek için buldukları yöntem pahalıya patladı

Yasağı delmek için buldukları yöntem pahalıya patladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta 3 kişinin tam kapanma kuralları çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasını aşmak için bulduğu yöntem pahalıya patladı.

Sivas'ta 3 kişinin tam kapanma kuralları çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasını aşmak için bulduğu yöntem pahalıya patladı.

Sivas'ta 3 kişi sokağa çıkma kısıtlamasını aşmak için yasal olmayan bir yola başvurdu. İl Sağlık Müdürlüğünden gönderilmiş gibi kendi cep telefonlarına, sağlık kuruluşlarına başvurma izin SMS'i attılar. Bu SMS ile denetimler sırasında kedilerini durduran polis memurlarını atlatabileceklerini düşündüler. Başvurdukları yöntem iyi planlanmış olsa da polisin dikkatinden kaçmayı başaramadılar. Durumlarından şüphelenen polis memurları İl Sağlık Müdürlüğünden SMS'nin teyidini isteyince her şey ortaya çıktı. 3 kişi, İl Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten 10 bin 407 TL, trafik kurallarını ihlalden 288 TL, egzoz muayenesi olmadan araç kullandıkları gerekçesi ile 2 bin 762 TL olmak üzere toplamda 12 bin 762 TL para cezasına çarptırıldılar. Kullandıkları araç da bağlanarak otoparka seçildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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