Yasağa rağmen kanalda tehlikeli serinlik
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Yasağa rağmen kanalda tehlikeli serinlik

ADANA'da, sıcak havadan bunalan gençler ve çocuklar, tehlikelere aldırış etmeden sulama kanallarında yüzüyor.

Yasağa rağmen kanalda tehlikeli serinlik
16.08.2020 18:10 | Son Güncelleme: 16.08.2020 18:25

ADANA'da, sıcak havadan bunalan gençler ve çocuklar, tehlikelere aldırış etmeden sulama kanallarında yüzüyor. Akıntının güçlü olduğu sulama kanalında yüzen çocuklardan Mustafa Tok (14), "Adana yanıyor. Burada yüzmek yasak ama yasaklar çiğnenmek içindir" dedi.

Kentte 40 dereceyi aşan hava sıcaklığından bunalan çocuk ve gençler Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanallarında yüzerek serinlemeye çalıştı. Akıntının güçlü olduğu suya köprü ve demir korkuluların üzerinden atlayan gençler, her yıl onlarca boğulma vakasının yaşandığı sulama kanallarına atlarken, yaptıkları akrobatik hareketler dikkat çekti.

Kanalda yüzerek serinlemeye çalışan Levent Hancı (15), sıcaklardan rahatsız olduğunu belirterek "Adana yanıyor. Koronavirüs de var. Serinlemek için buraya geliyoruz. Yapacak bir şey yok" dedi.Kanalda yüzen bir başka genç Mustafa Tok ise virüs nedeniyle havuzların kapalı olduğunu öne sürerek, "Burada da yüzmek yasak ama yasaklar çiğnenmek içindir" diye konuştu.Serhat Güler (9) de serinlemek için en iyi yerin kanallar olduğunu ileri sürerek, "Burası buz gibi. Tehlikeli olsa demir koyarlardı" diye konuştu.

Gençlerin sulama kanalındaki tehlikeli oyunu, gün boyu sürüyor.


Kaynak: DHA

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