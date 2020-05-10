Antalya'da yaşlı adam, sokağa çıkma izni olan saatlerde çırılçıplak denize girdi

Antalya'nn Gazipaşa ilçesinde, 65 yaş üstüne verilen sokağa çıkma iznini fırsat bilen bir yaşlı, sahilde bulunması yasak olmasına rağmen çırılçıplak denize girdi.

Gazipaşa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen 4 saatlik sokağa çıkma izninde bir kişi, sahile gelerek çırılçıplak denize girdi.

ELBİSELERİNİ GİYİP UZAKLAŞTI

Selinus Sahili'ne saat 11.30 sıralarına gelen yaşlı adam, deniz kıyısına yaklaşarak, elbiselerini çıkarmaya başladı. Bir müddet sonra üzerinde sadece şortu kalan adam, onu da çıkarıp, çırılçıplak denize girdi. Kıyıda bir süre denize giren kimliği belirsiz adam, daha sonra sudan çıkıp, tekrar elbiselerini giyerek uzaklaştı.

BALIK TUTMAYA GELEN ADAM UZAKLAŞTIRILDI

Diğer yandan oltasını alarak sahile gelen bir kişi ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine yakalandı. Denizde kaybolan doktor Orhan Bican'ı (36) arama çalışmaları nedeniyle sahilde bulunan ekipler, balık tutmaya gelen vatandaşı uyarıp, sahilden uzaklaştırdı.

Kaynak: DHA