Federal Almanya Parlamentosu eski Milletvekili ve hukukçu Mehmet Kılıç, yeni kuşaklara egitim-ögretim ve Almanyadaki diğer haklar açısından "vatandaşlığın" önemli olduğunu vurguladı ve "Tavsiyem yaşadığınız memleketin vatandaşı olmanızda büyük yarar var" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi- Baden Württemberg eyalet birligi Stuttgart temsilciliğin hafta sonu düzenlemis olduğu etkinlikte konuşan Yeşiller Parti üyesi Avukat Memet Kılıç, Almanya'da vatandaşlık politikasıyla, çifte vatandaşlık ve aynı zamanda avrupa hukuku, yabancılar hukuku,uluslararası özel hukuk ile vatandaşların sorularını yanıtladı.

Hukukçu Kılıç, Almanya'daki Türk toplumuna özetle şu mesajları verdi:

"Türk toplumun Alman vatandaşlığına geçisin koşullarını bilmekte yarar var. Kural olarak en az 8 yıl Almanya'da yaşamıs olmak bulunuyor.

"Bunun istisnaları var; kişi entegrasyon kursunu bitirmişse süre yedi yıl oluyor. Üniversite mezunları için bu süre altı yıl.

"Alman vatandaşı ile evli olan kişiler üç yıl sonra başvurabilirler.

"Aranan hususlar içinde ceza almamış olmak, kendi geçimini sağlayabilmek ve geçiminden sorumlu olduğu kişilerin geçimini sağlayabilmek çok önemli.

"Çifte vatandaşlıkta kişi kendi vatandaşlığından çıkamıyorsa veya çıktığında önemli ekonomik kayıplara uğrayacak ise o zaman çifte vatandaşlık mümkün.

" Türkiye zamanında çıkardığı pembe kart, mavi kart uygulamalarıyla bu sıkıntıları zaten ortadan kaldırdı.

"Almanya'da doğan çocuklar için anne baba ikisi çifte vatandaş değil veya Alman vatandaşı değilse, doğumda çocugun anne veya babadan birisi en az sekiz yıl Almanya'da yaşıyor ve süresiz oturuma iznine sahipse çocuk hem anne, babanın vatandaşlığını alıyor.

"Aynı zamanda Alman vatandaşı oluyor ve yasaya göre ömür boyu çifte vatandaş kalıyor.

"Bir siyasetçi ve avukat olarak burada yaşayan yeni nesile, egitim-ögretim ve Almanyadaki haklar açısından vatandaşlığın önemi icin tavsiyem yaşadığınız memleketin vatandaşı olmanızda büyük yarar var.

"Mutlaka yaşadığınız ülkenin vatandaşı olun. Neden? Sırf vize anlamında, seyahat etmek için degil. İçinde yaşadığınız memlekette siyasetten söz sahibi olabilmek için veya o memlekette memur olabilmek için değişik görevler alırsınız.

"Vatandaşlıkla beraber yaşadığınız ülkeye olan bağlılığınızı göstermiş olursunuz.

"Yine gençlere bir tavsiyem ise, eğitim bir amaç olmalı, yani ben bu eğitimi alırsam ne yaparım dememeli.

"Sevdiğiniz, arzu ettiğiniz ve iddialı olduğunuz bir alanda mutlaka eğitim sınırlarınızı zorlayın.

"Hepimizin kapasitesi bir yere kadar ama, ben sınırlarımı zorlamalıyım, sizde sınırlarınızı zorlamalısınız.

"Ama sınırlarınıza geldiğinizde üzülmeyeceksiniz, ah şunu neden yapamadım demeyeceksiniz.

"Var olmayı bileceksiniz. Eğitim kendi başına bir amaç ve hedef olmalı. Eğitim olursa herşey olur. Eğitimli insan daha mutlu olabilir çünkü bu dünyada en büyük yoksulluk kültürel yoksulluktur.

"Bunu çok parası olup kültürel yoksulluğu olan insanlar çok. Ama hayatlarını mutsuz bir şekilde bitiriyorlar.

"Eğitime kıymet veriniz, birazda felsefeyle, bu dünyayı anlamayla vakit geçirmenizi tavsiye ederim, hayattan zevk alıınız.

"Bu memlekette mesleki eğitimi, özel kalitesi, kalifiye olmayan insanlar artık iş bulamaz hale gelecekler.

"Bundan önceki nesilde böyle bir sorun yoktu, hiç kimse mesleki eğitimi olmasada iş bulup hayatlarını devam ettirip iyi bir hayat sürebiliyordu.

"Şimdi ise o dönem kapandı, bitti. Artık iş piyasasında, dünya'da eğitimli insanlara iş imkanı tanınıyor." (Fotoğraflı) - Stuttgart