YAŞ Kararları Sonrası Tümgenerallik Rütbesine Terfi Ettirilen Ahmet Ercan Çorbacı Kimdir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen ve 2,5 saat süren Yüksek Askeri Şura toplantısı sonrasında tuğgenerallik görevinden tümgeneralliğe, terfi ettirilen Ahmet Ercan Çorbacı, kimdir? İşte merak edilen komutan hakkında bazı bilgiler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen ve 2,5 saat süren Yüksek Askeri Şura toplantısı sonrasında tuğgenerallik görevinden tümgeneralliğe, terfi ettirilen Ahmet Ercan Çorbacı, kimdir? İşte merak edilen komutan hakkında bazı bilgiler.
AHMET ERCAN ÇORBACI KİMDİR ?
Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı, 2014 YAŞ kararlarıyla Albaylıktan Tuğgeneralliğe terfi etmişti. Askerlik hayatı komando olarak geçen Ercan Çorbacı, ihtisas kurslarını başarı ile tamamladı. Ercan Çorbacı, Özel Kuvvetlerde uzun süredir görevini yürütüyor.