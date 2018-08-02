YAŞ Kararıyla Terfi Alanların Tam Listesi Yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Yüksek Askeri Şura toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantı 2,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığından toplantısı sonrası yapılan açıklamaya göre;

383 ALBAYIN GÖREV SÜRELERİ 2 YIL UZATILDI

30 Ağustos 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 9 general/amiral bir üst rütbeye, 41 albay ise general/amiralliğe yükseltildi. 13 generalin görev süreleri 1 yıl, 383 albayın görev süreleri 2 yıl süreyle uzatıldı.

İSMAİL METİN TEMEL PAŞA, ORGENERALLİĞE YÜKSELDİ

12 general/amiral kadrosuzluktan emekliye sevk edilmiştir. 215 olan general/amiral sayısı 244 olacaktır. Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal oramiralliğe, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel orgeneralliğe, tümgeneral Kemal Yeni ve tümgeneral Sinan Yayla korgeneralliğe, tuğgeneral Levent Ergün tuğgeneral Mustafa Oğuz, tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı tümgeneralliğe, İbrahim Özdem Koçer tümamiralliğe, Rafet Dalkıran tümgeneralliğe terfi ettirildi.

Cumhurbaşkanlığı, Yüksek Askeri Şura kararlarında alınan terfi listesinin tamamını internet sitesinde yayımladı.