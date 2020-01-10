Yarıyıl tatilinde Pamukkale'de yüzde 100 doluluk bekleniyor

10.01.2020 10:25 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:31

DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, yarıyıl tatiline 1 hafta kalan Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan 'beyaz cennet' Pamukkale'deki otellerde doluluk oranlarının yüzde yüzlere ulaşmasını beklediklerini kaydederek, "Pamukkale bölgesine gelecek ziyaretçilerimiz için Türkiye'de olmayan fırsatları sunuyoruz" dedi.



Şifalı suları ve kültürel mirasıyla dört mevsim yoğun ilgi gören Denizli Pamukkale'de 15 günlük yarıyıl tatilinde otellerin doluluk oranı önceki yıllarda olduğu gibi günler öncesinden yüzde 100'e ulaşması bekleniyor. Kış mevsimi olması nedeniyle daha çok yerli turistin rağbet gösterdiği beyaz cennet sömestr tatiline hazır. Yarıyıl tatilini Denizli'de geçirecek ziyaretçileri termal sular, havuzlar, kayak merkezi, teleferik ve Pamukkale'nin tarihi zenginlikleri gibi birçok alternatif bekliyor. Otellerin doluluk oranlarının ise yüzde 100'e yaklaşacağı düşünülüyor.



"Dolulukların yüzde yüze ulaşacağını bekliyoruz"



Yarıyıl tatilinde yerli ziyaretçilerin Pamukkale'ye çok ilgi gösterdiğini belirten Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, "Bu sömestr döneminde de Pamukkale'deki dolulukların yüzde yüze ulaşacağını bekliyoruz. Misafirlerimiz özellikle sadece otellerde kalmasınlar Hiyerapolis'i ve Pamukkale'yi dolaşsınlar. Kayak merkezine gidebilirler orada kayak kiralayabilirler yanlarında kayak malzemelerini de getirmelerine gerek yok. Yine aynı şekilde şehir merkezimizde bulunan teleferiği de ziyaret ederek çok güzel vakit geçirebilirler" dedi.



"Pamukkale'nin tarihi zenginlikleri içinde kaybolacaklar"



Denizli, Pamukkale bölgesine gelecek ziyaretçiler için Türkiye'de olmayan fırsatları sunduklarını belirten Başkan Şen, "Öncelikle termal sulardan faydalanabilecekler, havuzlara girebilecekler, 80 kilometre ilerimizde kayak yapma fırsatı bulacaklar ve Pamukkale'nin tarihi zenginlikleri içinde kaybolacaklar. Özellikle bölgemizi seçecek olan misafirlerimiz burada çok güzel vakit geçirecekler" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA