Yarıyıl Tatili Sona Erdi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler yarıyıl tatilinin ardından 7 bin 658 öğrenci ve 582 öğretmen ikinci dönem için ders başı yaptı.

Atatürk İlkokulu ve Anafartalar Ortaokulunca düzenlenen programda konuşan Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, geleceğin yöneticileri öğrencilere sağlık, huzur ve başarılı bir dönem geçirmelerini temenni etti.

Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen ise öğrencilere ikinci dönemde başarılar diledi. Karnesinde zayıf notu bulunan öğrencilerden daha çok çalışmalarını ve eksiklerini çok kısa sürede telafi etmelerini isteyen Ergen, "Şarkışla'nın eğitim anlamında yükselen başarı grafiğinin ikinci dönemde de artarak devam edeceğini umut ediyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi hem akademik, hem de değerlerine bağlı geleceğimizin Türkiye'sine emin adımlarla huzurlu bir şekilde bakabilen gençler olarak yetiştirmeyi arzu ediyoruz. Yeni dönemin tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Başkan Oğuz ve Milli Eğitim Müdürü Ergen daha sonra öğretmenler ile bir araya gelerek, uyuşturucu, okul güvenliği, trafik ve servisler, asayiş ve eğitimle ilgili konular hakkında bir süre sohbet etti.

Programa İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Özkan, Şarkışla Müftüsü Tayyıp Koçer ve Milli Eğitim Şube Müdürleri Fehmi Kılıçkaya ile Murat Kalkan da katıldı.