Yarışmadan elenen MasterChef Güzide iddialara ayet paylaşarak tepki gösterdi

29.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 29.12.2019 16:18

TV8 ekranlarının reyting rekorları kıran yarışma programı MasterChef'te bir yarışmacı hayallerine veda etti. Elendikten sonra gözyaşlarına boğulan fenomen yarışmacı Lüks villasıyla ilgili elenir elenmez yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

ELENİR ELENMEZ PATLADI

Performansıyla yarışmada favori olarak gösterilen Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik villası ve eşinin mesleği ile ilgili günlerce gündemde kalmıştı. Finale gidemeyen MasterChef Güzide, yarışmadan elendikten sonra sosyal medyadan isyan etti.

AYET PAYLAŞTI

MasterChef'te yarı final mücadelesi sürerken sosyal medyadan isyan eden Güzide, sosyal medya hesabından Nur Suresi 15'inci ayeti paylaşarak şunları söyledi:

"Aylardır bana ve aileme yapılmayan saldırı atılmayan iftira kalmadı. Her gün başka bir haberle uyandım, koca koca haber sitelerinde çıkan. Bakın sadece son birkaç haftadan bahsetmiyorum.

Güzide'nin evi, Güzide'nin işi, Güzide'nin eşi diye, aylardır ilmek ilmek işlendi üzerimdeki iftira örgüsü. Çamur at izi kalsın mantığıyla birileri ağızları sulana sulana her gün bir şeyler paylaştı hakkımda.

Karşısında nefes alan bir insan olduğunu unutup ağza alınmayacak hakaretler yağdıran ve tüm bu iftiralara ortak olanlara sözüm; eğer ki en ufak bir torpil, hak yeme, kayırma yaptırdıysam Allah'ın gazabı üzerime olsun.

Ama şunu da bilin biri bir taş attı ben de atayım ne olacak mantığıyla bu linç kampanyasına destek olan hiç kimseye hakkım helal değildir. İftira atmanın hesabını vermek o kadar kolay değil."