Yarışmada dereceye girenlere ödül verildi
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Yarışmada dereceye girenlere ödül verildi

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde düzenlenen Hadis okuma yarışmada dereceye girenlere ödül verildi.

05.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 05.12.2019 11:31
Yarışmada dereceye girenlere ödül verildi

'nın ilçesinde düzenlenen Hadis okuma yarışmada dereceye girenlere ödül verildi.


İlçe Müftülüğünce, 2019 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası Programı kapsamında liseler arasında düzenlenen Hadis okuma yarışmasında dereceye girenlere ödül verme törenine, İlçe Kaymakamı , İl Müftüsü Veysel Işıldar, ilçe müftülük yetkilileri, siyasi parti başkanları, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Hadis okuma yarışmasında dereceye girenlere Kaymakam Ahmet Özdemir tarafından çeşitli ödüller verildi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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