Yarışlı Gölü'nde flamingoların görsel şöleni havadan görüntülendi BURDUR'da zengin biyolojik çeşitliliği sahip Yarışlı Gölü, flamingoları ağırlıyor.

BURDUR'da zengin biyolojik çeşitliliği sahip Yarışlı Gölü, flamingoları ağırlıyor. Gölde flamingoların görsel şöleni, havadan drone ile görüntülendi.

Yaz aylarını sıcak bölgelerde geçirmek için Türkiye'ye gelen flamingoların bir kısmı zengin biyolojik çeşitliliğe sahip Yarışlı Gölü'nde konaklıyor. Sığ sularda beslenen flamingolar, beyaz ve pembe renkleriyle görsel şölen sunuyor. Yaz sonuna kadar bölgede kalacak olan yüzlerce flamingo, havadan drone ile görüntülendi.

Kaynak: DHA