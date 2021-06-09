Yarını Aydınlat Derneği Kütahya ve Uşak'ta 650 çocuğa giysi yardımı yaptı

Kütahya ve Uşak'ta "Gülen Yüzler ve Mutluluk Kolisi" projesi kapsamında 650 ihtiyaç sahibi çocuğa kıyafet ve ayakkabı yardımında bulunuldu.

Kütahya ve Uşak'ta "Gülen Yüzler ve Mutluluk Kolisi" projesi kapsamında 650 ihtiyaç sahibi çocuğa kıyafet ve ayakkabı yardımında bulunuldu.

Yarını Aydınlat Derneği Başkanı Volkan Usanmaz, dernek üyeleriyle Kütahya'nın Altıntaş ilçesi ve kent merkezinde, Uşak'ın da Sivaslı, Eşme, Ulubey ilçelerinde kırsal mahallerini ziyaret etti.

Usanmaz, yaptığı açıklamada, proje kapsamında yetim, öksüz ve özel ihtiyacı olan çocuklar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Dernek olarak her çocuğun özel olduğunu ve kalplerine ulaşılması gerektiğini belirten Usanmaz, "Bizimkisi umuda çizilen yolculuğun hikayesi. Bu hikayenin her kahramanı bizim için çok değerli ve önemli. Bugün ektiğimiz fidanların, yarın yeşereceğini biliyoruz. Bizim bugün için attığımız adımlar, yarının aydınlık olması için aydınla dolması için atılan adımlardır. Bu projede destek veren tüm gönüllülerimize teşekkür ederiz. Gülen Yüzler ve Mutluluk Kolisi projemiz kapsamında Kütahya ve Uşak'ta 650 çocuğa giysi dağıtarak onları sevindirdik." dedi.

Usanmaz, 3 yıl önce başlattıkları proje kapsamında bugüne kadar 53 şehirdeki 106 okulda binlerce çocuğa çeşitli yardımlarda bulunduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin